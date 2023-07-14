В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и беспилотников
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности и вражеских беспилотников в ряде областей Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог
Дословно ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Детали: По состоянию на 23:36, когда Воздушные силы сделали предупреждение, воздушная тревога объявлена в восточных областях: Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Сумская.
После полуночи, в 00:16, о ракетной опасности предупредили также жителей Николаевской и Херсонской областей.
В половине первого 14 июля в части областей уже начались отбои.
Обновлено: В половине второго Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
На то время воздушную тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
Также отбоев не было в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях.
В 01:41 воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.
Кроме того, в Одесской области объявили об угрозе вражеских дронов с Черного моря.
"Днепропетровская и Кировоградская области – также угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!" – сообщили Воздушные силы.
После 2 часов ночи отбои тревоги были объявлены в Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Сумской областях.
В 02:09 воздушники объявили отбой угрозы баллистики, однако отметили, что сохраняется угроза применения вражеских дронов в областях, где продолжается воздушная тревога.
После 02:30 в Донецкой области снова объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации.
После трех часов ночи начались отбои тревоги в областях. Однако в Запорожской области в 03:10 снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.
В 04:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.