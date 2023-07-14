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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и беспилотников

Елена Рощина, Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 01:31
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и беспилотников
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности и вражеских беспилотников в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Детали: По состоянию на 23:36, когда Воздушные силы сделали предупреждение, воздушная тревога объявлена в восточных областях: Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Сумская.

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После полуночи, в 00:16, о ракетной опасности предупредили также жителей Николаевской и Херсонской областей.

В половине первого 14 июля в части областей уже начались отбои.

Обновлено: В половине второго Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

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На то время воздушную тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Также отбоев не было в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях.

В 01:41 воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.

Кроме того, в Одесской области объявили об угрозе вражеских дронов с Черного моря.

"Днепропетровская и Кировоградская области – также угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления!" – сообщили Воздушные силы.

После 2 часов ночи отбои тревоги были объявлены в Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Сумской областях.

В 02:09 воздушники объявили отбой угрозы баллистики, однако отметили, что сохраняется угроза применения вражеских дронов в областях, где продолжается воздушная тревога.

После 02:30 в Донецкой области снова объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации.

После трех часов ночи начались отбои тревоги в областях. Однако в Запорожской области в 03:10 снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

В 04:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.

УП, дополнено
Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойна
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