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Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тисяч резервістів

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 07:54
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тисяч резервістів
військові США, фото:Getty Images

Президент США Джо Байден уповноважив Пентагон направити до 3 000 резервістів у Європу на тлі війни Росії в Україні.

Джерело: CNN

Деталі: Байден у четвер уповноважив Пентагон направити до 3 000 резервістів до Європи, оскільки війна Росії в Україні триває. 

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Понад 100 000 військовослужбовців США перебувають у Європі, і ця кількість зросла з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Згідно з новим указом, резервісти братимуть участь в операції "Атлантична рішучість"(Atlantic Resolve) – ротаційному розгортанні, яке зміцнює східний фланг НАТО.

Нещодавно підписаний указ визначає "Атлантичну рішучість" як операцію на випадок надзвичайних ситуацій, що надає резервістам такі ж переваги, як і військовослужбовцям строкової служби.

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За словами директора з операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенанта Дугласа Сімса, таке нове позначення "приносить користь військовослужбовцям та сім'ям внаслідок збільшення повноважень, прав та доступу до сил та особового складу резерву".

Крім того, це дозволяє Пентагону відправити більше сил і засобів на допомогу Європейському командуванню США.

Додаткові війська, швидше за все, працюватимуть у сфері логістики і забезпечення або в медичних сферах.

Теми: СШАЄвропаНАТО
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