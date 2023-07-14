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Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тисяч резервістів

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 07:54
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тисяч резервістів
військові США, фото:Getty Images

Президент США Джо Байден уповноважив Пентагон направити до 3 000 резервістів у Європу на тлі війни Росії в Україні.

Джерело: CNN

Деталі: Байден у четвер уповноважив Пентагон направити до 3 000 резервістів до Європи, оскільки війна Росії в Україні триває. 

Понад 100 000 військовослужбовців США перебувають у Європі, і ця кількість зросла з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

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Згідно з новим указом, резервісти братимуть участь в операції "Атлантична рішучість"(Atlantic Resolve) – ротаційному розгортанні, яке зміцнює східний фланг НАТО.

Нещодавно підписаний указ визначає "Атлантичну рішучість" як операцію на випадок надзвичайних ситуацій, що надає резервістам такі ж переваги, як і військовослужбовцям строкової служби.

За словами директора з операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенанта Дугласа Сімса, таке нове позначення "приносить користь військовослужбовцям та сім'ям внаслідок збільшення повноважень, прав та доступу до сил та особового складу резерву".

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Крім того, це дозволяє Пентагону відправити більше сил і засобів на допомогу Європейському командуванню США.

Додаткові війська, швидше за все, працюватимуть у сфері логістики і забезпечення або в медичних сферах.

Теми: СШАЄвропаНАТО
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