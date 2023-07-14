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Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 07:54
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов
фото:Getty Images

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон направить до 3 000 резервистов в Европу на фоне войны России в Украине.

Источник: CNN

Детали: Байден в четверг уполномочил Пентагон направить до 3 000 резервистов в Европу, поскольку война России в Украине продолжается. 

Более 100 000 военнослужащих США находятся в Европе, и это количество возросло с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

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Согласно новому указу, резервисты будут участвовать в операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) - ротационном развертывании, которое укрепляет восточный фланг НАТО.

Недавно подписанный указ определяет "Атлантическую решимость" как операцию на случай чрезвычайных ситуаций, что предоставляет резервистам такие же преимущества, как и военнослужащим срочной службы.

По словам директора по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенанта Дугласа Симса, такое новое обозначение "приносит пользу военнослужащим и семьям вследствие увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва".

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Кроме того, это позволяет Пентагону отправить больше сил и средств на помощь Европейскому командованию США.

Дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения или в медицинских сферах.

Темы: СШАЕвропаНАТО
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