Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 07:54
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов
фото:Getty Images

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон направить до 3 000 резервистов в Европу на фоне войны России в Украине.

Источник: CNN

Детали: Байден в четверг уполномочил Пентагон направить до 3 000 резервистов в Европу, поскольку война России в Украине продолжается. 

Реклама:

Более 100 000 военнослужащих США находятся в Европе, и это количество возросло с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Согласно новому указу, резервисты будут участвовать в операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) - ротационном развертывании, которое укрепляет восточный фланг НАТО.

Недавно подписанный указ определяет "Атлантическую решимость" как операцию на случай чрезвычайных ситуаций, что предоставляет резервистам такие же преимущества, как и военнослужащим срочной службы.

ВИДЕО ДНЯ

По словам директора по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенанта Дугласа Симса, такое новое обозначение "приносит пользу военнослужащим и семьям вследствие увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва".

Кроме того, это позволяет Пентагону отправить больше сил и средств на помощь Европейскому командованию США.

Дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения или в медицинских сферах.

Темы: СШАЕвропаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: