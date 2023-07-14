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У Пентагоні заявили про "не ідеальні" умови для передачі Україні F-16 зараз

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 09:02
У Пентагоні заявили про не ідеальні умови для передачі Україні F-16 зараз
Дуглас Сімс. фото Getty Images

У США вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил Росії створює "неідеальні умови" для постачання Україні американських винищувачів F-16 наразі.

Джерело: директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс на брифінгу в четвер, цитує "Європейська правда"

Деталі: Представник Міноборони Сполучених Штатів зазначив, що умови, за яких відбуваються бойові дії, змінюються з часом, "але зараз умови для застосування F-16, напевно, не є ідеальними".

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Пряма мова: "Я маю на увазі, що росіяни все ще мають певний потенціал протиповітряної оборони. У них є і повітряний потенціал. І та кількість F-16, яка буде надана, можливо, не є ідеальною для того, що відбувається зараз".

Деталі: Водночас Сімс додав, що оскільки майбутнє зміниться, "це, безумовно, диктуватиме те, як американські винищувачі будуть використовуватися" Україною.

Що передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що західні винищувачі можуть з'явитися в українському небі на початку весни 2024 року.

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Згодом він висловив впевненість, що Україна все одно отримає винищувачі F-16, та закликав не боятися грізних заяв Кремля.

11 липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: винищувачіСША
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