В Пентагоне заявили о "не идеальных" условиях для передачи Украине F-16 сейчас

В США считают, что текущий потенциал противовоздушной обороны и воздушных сил России создает "неидеальные условия" для поставки Украине американских истребителей F-16 сейчас.

Источник: директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге в четверг, цитирует "Европейская правда"

Детали: Представитель Минобороны Соединенных Штатов отметил, что условия, при которых происходят боевые действия, меняются со временем, "но сейчас условия для применения F-16, наверное, не являются идеальными".

Прямая речь: "Я имею в виду, что россияне все еще имеют определенный потенциал противовоздушной обороны. У них есть и воздушный потенциал. И то количество F-16, которое будет предоставлено, возможно, не является идеальным для того, что происходит сейчас".

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Детали: В то же время Симс добавил, что поскольку будущее изменится, "это, безусловно, будет диктовать то, как американские истребители будут использоваться" Украиной.

Что предшествовало: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что западные истребители могут появиться в украинском небе в начале весны 2024 года.

Впоследствии он выразил уверенность, что Украина все равно получит истребители F-16, и призвал не бояться грозных заявлений Кремля.

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11 июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.