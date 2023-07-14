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Мінкульт погодив передання будинку Сікорського громаді Києва

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 10:59
Мінкульт погодив передання будинку Сікорського громаді Києва
фото з ТГ МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики України погодило розпорядження про передання будинку авіаконструктора Ігоря Сікорського в центрі Києва у власність громади столиці.

Джерело: пресслужба МКІП

Деталі: Будинок відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського, розташований у Києві по вулиці Ярославів Вал, 15-Б має статус пам'ятки історії національного значення.

До Міністерства культури та інформаційної політики, як ЦОВВ у сфері охорони культурної спадщини, було направлено на погодження проєкт розпорядження щодо проведення передачі будинку як пам'ятки архітектури національного значення.

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МКІП погодило проєкт розпорядження і направило відповідну документацію до Мінекономіки.

В подальшому, згідно з регламентом Кабінету міністрів, Мінекономіки, як ініціатор проєкту розпорядження, має подати його по процедурі до КМУ.

Дослівно МКІП: "Будинок Сікорського має надзвичайну культурну та історичну цінність, але, нажаль, має складну долю і потребує негайної реставрації. Ми закликаємо місто надати максимального сприяння заради його збереження".

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Теми: КиївісторіяМінкультури
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