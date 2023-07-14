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Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 10:59
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
фото из ТГ МКИП

Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало распоряжение о передаче дома авиаконструктора Игоря Сикорского в центре Киева в собственность общины столицы.

Источник: пресс-служба МКИП

Детали: Дом известного авиаконструктора Игоря Сикорского, расположенный в Киеве по улице Ярославов Вал, 15-Б имеет статус памятника истории национального значения.

В Министерство культуры и информационной политики, как ЦОИВ в сфере охраны культурного наследия, было направлено на согласование проект распоряжения о проведении передачи дома как памятника архитектуры национального значения.

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МКИП согласовало проект распоряжения и направило соответствующую документацию в Минэкономики.

В дальнейшем, согласно регламенту Кабинета министров, Минэкономики, как инициатор проекта распоряжения, должно подать его по процедуре в КМУ.

Дословно МКИП: "Дом Сикорского имеет чрезвычайную культурную и историческую ценность, но, к сожалению, имеет сложную судьбу и требует немедленной реставрации. Мы призываем город оказать максимальное содействие ради его сохранения".

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Темы: КиевисторияМинкультуры
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