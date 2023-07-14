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Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 11:32
Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео вручення повістки в Дніпрі. Поліція проводить перевірку
Скрін з відео

У мережі з’явилося відео, на якому люди у військовій формі під час переслідування чоловіка в Дніпрі застосовують силу та влаштовують стрілянину у громадському місці; у поліції кажуть, що проводять перевірку і встановлюють учасників. 

Джерело: анонімні Telegram-канали, речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі УП

Деталі: Зранку анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому близько 5 людей у військовій формі у парковій зоні переслідують чоловіка. Вони вимагали в нього "лягти на землю" та кричали "стріляй по ногах". Також на відео можна розчути "а чого ви за мною бігали" та "викликайте поліцію".

Кілька людей у формі оточили чоловіка, ніби не даючи йому піти. Один з них підняв руку вгору, після чого пролунав звук пострілу. Далі, за словами свідків, люди у формі почали бити чоловіка. 

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Автор відео вважає, що так працівники військкомату намагались вручили повістку.

У поліції повідомили УП, що зареєстрували матеріал, проводять перевірку і встановлюють учасників події.

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Теми: Дніпромобілізація
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