Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку

У мережі з’явилося відео, на якому люди у військовій формі під час переслідування чоловіка в Дніпрі застосовують силу та влаштовують стрілянину у громадському місці; у поліції кажуть, що проводять перевірку і встановлюють учасників.

Джерело: анонімні Telegram-канали, речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі УП

Деталі: Зранку анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому близько 5 людей у військовій формі у парковій зоні переслідують чоловіка. Вони вимагали в нього "лягти на землю" та кричали "стріляй по ногах". Також на відео можна розчути "а чого ви за мною бігали" та "викликайте поліцію".

Кілька людей у формі оточили чоловіка, ніби не даючи йому піти. Один з них підняв руку вгору, після чого пролунав звук пострілу. Далі, за словами свідків, люди у формі почали бити чоловіка.

Автор відео вважає, що так працівники військкомату намагались вручили повістку.

У поліції повідомили УП, що зареєстрували матеріал, проводять перевірку і встановлюють учасників події.