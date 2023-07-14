Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку

В сети появилось видео, на котором люди в военной форме во время преследования мужчины в Днепре применяют силу и устраивают стрельбу в общественном месте; в полиции говорят, что проводят проверку и устанавливают участников.

Источник: анонимные Telegram-каналы, пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии УП

Детали: Утром анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором около 5 человек в военной форме в парковой зоне преследуют мужчину. Они требовали "лечь на землю" и кричали "стреляй по ногам". Также на видео можно расслышать "а чего вы за мной бегали" и "вызывайте полицию".

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Несколько человек в форме окружили мужчину, будто не давая ему уйти. Один из них поднял руку вверх, после чего раздался звук выстрела. Далее, по словам свидетелей, люди в форме начали избивать мужчину.

Автор видео утверждает, что так работники военкомата пытались вручить повестку.

В полиции сообщили УП, что зарегистрировали материал, проводят проверку и устанавливают участников происшествия.