Вучич пояснив відмову від санкцій проти РФ "моральною позицією"

Президент Сербії Александар Вучич відреагував на претензії, що він не вводить санкції проти Росії.

Свою позицію сербський лідер озвучив телеканалу Pink, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вучича, він "був тим, хто виступав проти (санкцій), вважаючи, що важливіша за все моральна позиція Сербії".

Реклама:

Водночас сербський лідер визнав, якщо Белграду доведеться запроваджувати санкції, то він "це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає".

"Чи заробляємо ми гроші на всьому цьому? Ні. Чи буде в нас багато проблем через це? Буде", – додав Вучич.

"Чи впевнений я, що ми впораємося з цим? Не впевнений, тому що для мене набагато важливіше, якою буде наша правова і моральна позиція, навіть в історичному сенсі", – резюмував президент Сербії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Народна скупщина Сербії – сербський парламент – у вівторок проголосувала за відсторонення міністра економіки Раде Башти, який раніше цього року несподівано запропонував долучитись до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, у березні Башта закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Глава МЗС Івіца Дачич після цього заявив, що позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії через її війну проти України наразі не змінилася.