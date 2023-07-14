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Вучич объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 12:06

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на претензии, что он не вводит санкции против России.

Свою позицию сербский лидер озвучил телеканалу Pink, сообщает "Европейская правда".

По словам Вучича, он "был тем, кто выступал против (санкций), считая, что важнее всего моральная позиция Сербии".

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В то же время сербский лидер признал, если Белграду придется вводить санкции, то он "это сделает, потому что должен, а не потому что хочет".

"Зарабатываем ли мы деньги на всем этом? Нет. Будет ли у нас много проблем из-за этого? Будет", – добавил Вучич.

"Уверен ли я, что мы справимся с этим? Не уверен, потому что для меня гораздо важнее, какой будет наша правовая и моральная позиция, даже в историческом смысле", – резюмировал президент Сербии.

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Ранее сообщалось, что Народная скупщина Сербии – сербский парламент – во вторник проголосовала за отстранение министра экономики Раде Башты, который ранее в этом году неожиданно предложил присоединиться к санкциям Европейского Союза против России.

Напомним, в марте Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением, а полномасштабная война в Украине вряд ли завершится быстро.

Глава МИД Ивица Дачич после этого заявил, что позиция Сербии относительно неприсоединения к санкционному режиму ЕС против России из-за ее войны против Украины пока не изменилась.

Темы: РосcиясанкцииСербия
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