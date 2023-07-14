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Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 13:35
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
фото поліції

Правоохоронці ліквідували транснаціональний канал збуту кокаїну у Львові.

Джерело: ДБР, Нацпол, Офіс генпрокурора

Деталі: Учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи та розповсюджували його через перевірених дилерів оптовими партіями.

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Наркотик продавали на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали 45 тис. доларів США, зазначають у ДБР.

Правоохоронці затримали одного з учасників групи — колишнього поліцейського — під час отримання 135 000 доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику. Це 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції.

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До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС.

У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів.

Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до вчинення злочину тощо.

Експоліцейському повідомили про підозру особі за фактом збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

За даними ОГП, наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

 

Теми: наркотикиДБРЛьвів
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