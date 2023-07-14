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Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 13:35
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
фото полиции

Правоохранители ликвидировали транснациональный канал сбыта кокаина во Львове.

Источник: ГБР, Нацпол, Офис генпрокурора

Детали: Участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его через проверенных дилеров оптовыми партиями.

Наркотик продавали на территории разных областей Украины оптом от 1 кг. За килограмм брали 45 тыс. долларов США, отмечают в ГБР.

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Правоохранители задержали одного из участников группы - бывшего полицейского - во время получения 135 000 долларов США в обмен на более 3 килограммов наркотика. Это 42-летний житель Львовщины, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции.

В организованную преступную группу кроме правоохранителя входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС.

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В ходе расследования установлено, что до войны наркодельцы завозили в Украину значительные партии наркотика через морской торговый порт Одессы. Кокаин прятали в специально оборудованном тайнике в одном из контейнеров.

Однако, из-за военных действий канал поставки перестал существовать и наркодельцы создали новый путь поставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, обыски по местам возможного хранения наркотиков, лиц причастных к совершению преступления и тому подобное.

Экс-полицейскому сообщили о подозрении лицу по факту сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

По данным ОГП, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: наркотикиГБРЛьвов
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