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Глава розвідки Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 14:43
Глава розвідки Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті
Фото: Getty Images

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що дії українських військ під час контрнаступу і ознаки ускладнень для окупаційної армії РФ можуть свідчити про те, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Гросберг розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом, а також про дані щодо можливого вичерпання резервів РФ.

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Пряма мова Гросберга: "Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху".

Деталі: За його словами, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський вогонь по російських позиціях у місті.

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Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв.

Гросберг додав, що в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти РФ в цьому районі. Він особливо звернув увагу на атаку на готель у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу генштабу і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням. "Усе це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – констатував Гросберг.

Що було раніше: Перед цим у Пентагоні, коментуючи не надто швидкий темп контрнаступу ЗСУ, заявили, що просування дається ціною величезних зусиль.

Теми: ЕстоніяУкраїнавійна
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