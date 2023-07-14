Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава розвідки Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті

"Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 14:43
Глава розвідки Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті
Фото: Getty Images

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що дії українських військ під час контрнаступу і ознаки ускладнень для окупаційної армії РФ можуть свідчити про те, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Гросберг розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом, а також про дані щодо можливого вичерпання резервів РФ.

Пряма мова Гросберга: "Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху".

Реклама:

Деталі: За його словами, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський вогонь по російських позиціях у місті.

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв.

ВІДЕО ДНЯ

Гросберг додав, що в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти РФ в цьому районі. Він особливо звернув увагу на атаку на готель у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу генштабу і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням. "Усе це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – констатував Гросберг.

Що було раніше: Перед цим у Пентагоні, коментуючи не надто швидкий темп контрнаступу ЗСУ, заявили, що просування дається ціною величезних зусиль.

Теми: ЕстоніяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Естонія
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: