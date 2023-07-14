Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 14:43
Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте
Фото: Getty Images

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что действия украинских войск во время контрнаступления и признаки осложнений для оккупационной армии РФ могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время Украина может рассчитывать на большой успех на фронте.

Источник"Европейская правда" со ссылкой ERR

Детали: Гросберг рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами, об успехах в районах под Бахмутом, а также о данных о возможном исчерпании резервов РФ.

Реклама:

Прямая речь Гросберга: "Все это говорит о том, что украинцы близки к большому успеху".

Детали: По его словам, подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят ВСУ, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

Он также рассказал о том, что украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что позволяет вести артиллерийский огонь по российским позициям в городе.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, большое влияние имеет тот факт, что российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны, все еще привязаны к городу, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв.

Гросберг добавил, что в районе Запорожья и Большой Новоселовки украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты РФ в этом районе. Он особо обратил внимание на атаку на отель в Бердянске, в результате которой на этой неделе был убит заместитель командующего Южного военного округа российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, как предполагают, из-за его критики в адрес генштаба и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием.

"Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации исчерпываются, поскольку подразделения не ротируются", – констатировал Гросберг.

Что предшествовало: Перед этим в Пентагоне, комментируя не слишком быстрый темп контрнаступления ВСУ, заявили, что продвижение дается ценой огромных усилий.

Темы: ЭстонияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Эстония
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Большинство эстонцев хотят отставки премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа
Жители Эстонии собрали деньги на 21 разведывательный дрон для Украины
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: