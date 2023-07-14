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Шольц відмовляється йти в похід з Путіним

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 15:13
Шольц відмовляється йти в похід з Путіним
олаф щольц, Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що з російським диктатором Владіміром Путіним у похід не пішов би.

Джерело: німецький канцлер на форумі в німецькому гірському регіоні Альгау напередодні, повідомляють DW і "Європейська правда"

Деталі: У Шольца спитали, з ким би зі своїх колег він би пішов у семиденний гірський похід. У відповідь канцлер зазначив, що міг би собі уявити такий похід із президентом Франції Емманюелем Макроном і з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Це також той, хто, на мою думку, міг би не відставати в плані спорту та зробити це", – сказав Шольц про Санчеса і додав, що є ще кілька інших людей, "які досить непогані".

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З ким він категорично відкинув можливість походу, то це з Путіним.

Нагадаємо: У червні Шольц під час виступу на проєвропейському мітингу керівної партії СДПН у передмісті Берліна різко відповів проросійським активістам, які виступали проти надання зброї Україні.

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Теми: ШольцПутін
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