Шольц отказывается идти в поход с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что с российским диктатором Владимиром Путиным в поход не пошел бы.

Источник: немецкий канцлер на форуме в немецком горном регионе Альгау накануне, сообщают DW и "Европейская правда"

Детали: У Шольца спросили, с кем бы из своих коллег он бы пошел в семидневный горный поход. В ответ канцлер отметил, что мог бы себе представить такой поход с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Это также тот, кто, по моему мнению, мог бы не отставать в плане спорта и сделать это", – сказал Шольц о Санчесе и добавил, что есть еще несколько других людей, "которые довольно неплохие".

С кем он категорически отверг возможность похода, так это с Путиным.

Реклама:

Напомним: В июне Шольц в ходе выступления на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина резко ответил пророссийским активистам, которые выступали против предоставления оружия Украине.