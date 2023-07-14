Шольц отказывается идти в поход с Путиным
Источник: немецкий канцлер на форуме в немецком горном регионе Альгау накануне, сообщают DW и "Европейская правда"
Детали: У Шольца спросили, с кем бы из своих коллег он бы пошел в семидневный горный поход. В ответ канцлер отметил, что мог бы себе представить такой поход с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
"Это также тот, кто, по моему мнению, мог бы не отставать в плане спорта и сделать это", – сказал Шольц о Санчесе и добавил, что есть еще несколько других людей, "которые довольно неплохие".
С кем он категорически отверг возможность похода, так это с Путиным.
Напомним: В июне Шольц в ходе выступления на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина резко ответил пророссийским активистам, которые выступали против предоставления оружия Украине.