Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Заяву турецького президента наводить видання Daily Sabah, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами, Ердоган сказав, що сподівається на продовження дії угоди після 17 липня у результаті зусиль ООН і Туреччини.

"Ми готуємося прийняти (президента Росії Владіміра. – Ред.) Путіна в Туреччині в серпні. Ми дотримуємося тієї ж думки щодо розширення Чорноморського зернового коридору", – заявив він.

Реклама:

Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині спробувати продовжити зернову угоду і відкрита для "вивчення всіх рішень", заявив у четвер представник Європейського Союзу.

ООН і Туреччина виступили посередниками між Росією і Україною щодо укладання "зернової угоди" в липні 2022 року, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через вторгнення РФ і блокаду українських портів.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшла мова про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за інформацією ЗМІ, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

13 липня Путін озвучив умови для продовження зернової угоди.