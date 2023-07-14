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Эрдоган говорит, что Путин с ним одного мнения о продлении "зерновой сделки"

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 16:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Заявление турецкого президента приводит издание Daily Sabah, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что надеется на продолжение действия соглашения после 17 июля в результате усилий ООН и Турции.

"Мы готовимся принять (президента России Владимира. – Ред.) Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения относительно расширения Черноморского зернового коридора", – заявил он.

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Европейская комиссия помогает ООН и Турции попытаться продлить зерновое соглашение и открыта для "изучения всех решений", заявил в четверг представитель Европейского Союза.

ООН и Турция выступили посредниками между Россией и Украиной по заключению "зернового соглашения" в июле 2022 года, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который обострился из-за вторжения РФ и блокады украинских портов.

По данным СМИ, ЕС рассматривал об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, шла речь о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

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Также, по информации СМИ, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

13 июля Путин озвучил условия для продления зерновой сделки.

Темы: ПутинЭрдоганзерно
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