Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
П'ятниця, 14 липня 2023, 17:20
Джерело: CNN з посиланням на неназваного американського високопосадовця, пише "Європейська правда"
Деталі: Він пояснив, що касетні снаряди вдалося передати швидко, оскільки вони вже були розміщені в Європі.
На запитання, коли ці боєприпаси будуть використовуватись в Україні, співрозмовник телеканалу відповів: "Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими".
Касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах світу. Їхня передача Україні викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду.
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Такі боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення. Існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.
Нагадаємо:
- Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
- У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.
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