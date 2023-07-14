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Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 17:20
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
фото: Human Rights Watch

Джерело: CNN з посиланням на неназваного американського високопосадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: Він пояснив, що касетні снаряди вдалося передати швидко, оскільки вони вже були розміщені в Європі.

На запитання, коли ці боєприпаси будуть використовуватись в Україні, співрозмовник телеканалу відповів: "Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими".

Касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах світу. Їхня передача Україні викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду.

Такі боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення. Існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

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Теми: зброяУкраїнаРосіяСША
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