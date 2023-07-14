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Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 17:20
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
фото: Human Rights Watch

Один из высокопоставленных чиновников США прокомментировал сроки применения кассетных боеприпасов в Украине. Он говорит, что Россия узнает об этом первой.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Європейська правда"

Детали: Он пояснил, что кассетные снаряды удалось передать быстро, поскольку они уже были размещены в Европе.

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На вопрос, когда эти боеприпасы будут использоваться в Украине, собеседник телеканала ответил: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми".

Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира. Их передача Украине вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду.

Такие боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения. Существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

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Темы: оружиеУкраинаРосcияСША
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