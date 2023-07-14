Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Один из высокопоставленных чиновников США прокомментировал сроки применения кассетных боеприпасов в Украине. Он говорит, что Россия узнает об этом первой.
Источник: CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Європейська правда"
Детали: Он пояснил, что кассетные снаряды удалось передать быстро, поскольку они уже были размещены в Европе.
На вопрос, когда эти боеприпасы будут использоваться в Украине, собеседник телеканала ответил: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми".
Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира. Их передача Украине вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду.
Такие боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения. Существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.
Напомним:
- Накануне командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.
- В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.