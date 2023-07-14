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Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 18:22
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Акрополь, Getty Images

В Афінах на кілька годин зачинили відомий туристичний об'єкт – Акрополь. Причина - сильна спека, яка може нашкодити відвідувачам.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі: Акрополь, де розташований храм Парфенон, який щороку відвідують мільйони туристів, закривали з 12:00 до 17:00.

На цей час метеорологічна служба Греції прогнозувала в Афінах пікову температуру в 41 градус за Цельсієм. Водночас на Акрополі вона вища, оскільки це пагорб без тіней, у яких можна сховатись від спеки.

Працівники Грецького Червоного Хреста роздавали пляшки з водою туристам, які вишикувалися в довгі черги перед Акрополем й обмахувалися віялами під тінню оливкових дерев.

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Теми: Греціяпогодаархітектуратуризм
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