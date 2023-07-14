Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
П'ятниця, 14 липня 2023, 18:22
В Афінах на кілька годин зачинили відомий туристичний об'єкт – Акрополь. Причина - сильна спека, яка може нашкодити відвідувачам.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Деталі: Акрополь, де розташований храм Парфенон, який щороку відвідують мільйони туристів, закривали з 12:00 до 17:00.
На цей час метеорологічна служба Греції прогнозувала в Афінах пікову температуру в 41 градус за Цельсієм. Водночас на Акрополі вона вища, оскільки це пагорб без тіней, у яких можна сховатись від спеки.Працівники Грецького Червоного Хреста роздавали пляшки з водою туристам, які вишикувалися в довгі черги перед Акрополем й обмахувалися віялами під тінню оливкових дерев.
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