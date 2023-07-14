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Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 18:22
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Акрополь, Getty Images

В Афинах на несколько часов закрыли известный туристический объект - Акрополь. Причина - сильная жара, которая может навредить посетителям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Детали: Акрополь, где расположен храм Парфенон, который ежегодно посещают миллионы туристов, закрывали с 12:00 до 17:00.

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На это время метеорологическая служба Греции прогнозировала в Афинах пиковую температуру в 41 градус по Цельсию. В то же время на Акрополе она выше, поскольку это холм без теней, в которых можно спрятаться от жары.

Работники Греческого Красного Креста раздавали бутылки с водой туристам, которые выстроились в длинные очереди перед Акрополем и обмахивались веерами под тенью оливковых деревьев.

Напомним:

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Темы: Грецияпогодаархитектуратуризм
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