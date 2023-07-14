Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Пятница, 14 июля 2023, 18:22
В Афинах на несколько часов закрыли известный туристический объект - Акрополь. Причина - сильная жара, которая может навредить посетителям.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Детали: Акрополь, где расположен храм Парфенон, который ежегодно посещают миллионы туристов, закрывали с 12:00 до 17:00.
На это время метеорологическая служба Греции прогнозировала в Афинах пиковую температуру в 41 градус по Цельсию. В то же время на Акрополе она выше, поскольку это холм без теней, в которых можно спрятаться от жары.
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Работники Греческого Красного Креста раздавали бутылки с водой туристам, которые выстроились в длинные очереди перед Акрополем и обмахивались веерами под тенью оливковых деревьев.
- Страны Южной Европы страдают от сильной жары, причем метеорологи предупреждают, что на следующей неделе температура может достичь рекордно высокого уровня для континента.
- По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого для Европы лета прошлого года из-за жары погибло более 61 тысячи человек.
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