По всій Україні лунала тривога через МіГ
П'ятниця, 14 липня 2023, 19:10
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Сирени почали лунати о 18:35 у Києві, згодом поширилися на східні, центральні та західні області.
Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека по всій Україні через злет російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал", з аеродрому Саваслейка.
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Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.
Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Оновлено: О 19:07 тривоги почали скасовувати.
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