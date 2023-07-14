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По всій Україні лунала тривога через МіГ

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 19:10
По всій Україні лунала тривога через МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати о 18:35 у Києві, згодом поширилися на східні, центральні та західні області.

Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека по всій Україні через злет російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал", з аеродрому Саваслейка.

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Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Оновлено: О 19:07 тривоги почали скасовувати.

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Теми: повітряна тривогавійна
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