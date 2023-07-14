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По всей Украине звучала тревога из-за МиГа

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 19:10
По всей Украине звучала тревога из-за МиГа
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 18:35 в Киеве, позже распространились на восточные, центральные и западные области.

Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность по всей Украине из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал", с аэродрома Саваслейка.

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Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

Воздушные силы призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Обновлено: В 19:07 тревоги начали отменять.

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Темы: воздушная тревогавойна
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