Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов: нам не треба створювати Моссад, у нас є свій

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 липня 2023, 18:50
Буданов: нам не треба створювати Моссад, у нас є свій
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що українцям не потрібно створювати Моссад, щоб полювати на ворогів за межами країни, бо "це вже існує".  

Джерело: Буданов в інтерв'ю Reuters

Пряма мова: "Якщо ви питаєте про Моссад, який відомий тим, що ... ліквідовує ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує".

Деталі: Західні журналісти називають Буданова "загадковим і напруженим" та описуюють його кабінет. Зокрема над його столом висить картина із зображенням сови - символу ГУР - яка впивається кігтями в кажана, емблему розвідки Росії.

У травні Кремль назвав "жахливою" заяву Буданова про те, що "ми будемо продовжувати вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України".

Окупанти звинувачують українські спецслужби у вбивствах на території РФ. У квітні Буданова навіть заочно заарештували в Москві за "тероризм".

Перспектива того, що українське відомство посилає когось, щоб полювати на ворогів України, викликала порівняння з ізраїльським Моссадом, а керівник ГУР не заперечував проти аналогії.

На інтерв'ю Буданов прийшов із пістолетом. Зброя та військове спорядження розкидані на підлозі його офісу.

Глава розвідників вкотре розповів, що Україна має свої джерела "у найближчих кабінетах (до Путіна)".

Наприкінці травня РФ завдала удару по його штаб-квартирі на Рибальському півострові в Києві, що спровокувало повідомлення російських ЗМІ про те, що він був важко поранений чи навіть помер: "Це була не перша їхня спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, в головних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, що люди ходять, працюють. Все працює так, як має працювати".

Також відзначається, що для керівника розвідки 37-річний Буданов створив надзвичайно публічний образ.

За його словами, в сучасному світі керівник розвідки не може залишатися в тіні: "Без цього вже не обійтися. І всі наступні війни будуть виглядати саме так. У будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд".

За його словами, Україна зробила висновки про необхідність доносити свої меседжі з 2014 року: "Ми повністю програли інформаційну війну в 2014 році. І війна, яка почалася в (2022) році - ми почали тут зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву".

Теми: Будановрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Буданов
Зеленський збирав Ставку: Буданов розповів, що відбувається в Білорусі
Під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов
Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується – Буданов
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: