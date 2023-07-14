Буданов: нам не треба створювати Моссад, у нас є свій

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що українцям не потрібно створювати Моссад, щоб полювати на ворогів за межами країни, бо "це вже існує".

Джерело: Буданов в інтерв'ю Reuters

Пряма мова: "Якщо ви питаєте про Моссад, який відомий тим, що ... ліквідовує ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує".

Деталі: Західні журналісти називають Буданова "загадковим і напруженим" та описуюють його кабінет. Зокрема над його столом висить картина із зображенням сови - символу ГУР - яка впивається кігтями в кажана, емблему розвідки Росії.

У травні Кремль назвав "жахливою" заяву Буданова про те, що "ми будемо продовжувати вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України".

Окупанти звинувачують українські спецслужби у вбивствах на території РФ. У квітні Буданова навіть заочно заарештували в Москві за "тероризм".

Перспектива того, що українське відомство посилає когось, щоб полювати на ворогів України, викликала порівняння з ізраїльським Моссадом, а керівник ГУР не заперечував проти аналогії.

На інтерв'ю Буданов прийшов із пістолетом. Зброя та військове спорядження розкидані на підлозі його офісу.

Глава розвідників вкотре розповів, що Україна має свої джерела "у найближчих кабінетах (до Путіна)".

Наприкінці травня РФ завдала удару по його штаб-квартирі на Рибальському півострові в Києві, що спровокувало повідомлення російських ЗМІ про те, що він був важко поранений чи навіть помер: "Це була не перша їхня спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, в головних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, що люди ходять, працюють. Все працює так, як має працювати".

Також відзначається, що для керівника розвідки 37-річний Буданов створив надзвичайно публічний образ.

За його словами, в сучасному світі керівник розвідки не може залишатися в тіні: "Без цього вже не обійтися. І всі наступні війни будуть виглядати саме так. У будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд".

За його словами, Україна зробила висновки про необхідність доносити свої меседжі з 2014 року: "Ми повністю програли інформаційну війну в 2014 році. І війна, яка почалася в (2022) році - ми почали тут зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву".