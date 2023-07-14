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Буданов: нам не надо создавать Моссад, у нас есть свой

Алена МазуренкоПятница, 14 июля 2023, 18:50
Буданов: нам не надо создавать Моссад, у нас есть свой
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцам не нужно создавать Моссад, чтобы охотиться на врагов за пределами страны, потому что "это уже существует".

Источник: Буданов в интервью Reuters

Прямая речь: "Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ... ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".

Детали: Западные журналисты называют Буданова "загадочным и напряженным" и описывают его кабинет. В частности над его столом висит картина с изображением совы - символа ГУР - которая впивается когтями в летучую мышь, эмблему разведки России.

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В мае Кремль назвал "ужасным" заявление Буданова о том, что "мы будем продолжать убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины".

Оккупанты обвиняют украинские спецслужбы в убийствах на территории РФ. В апреле Буданова даже заочно арестовали в Москве за "терроризм".

Перспектива того, что украинское ведомство посылает кого-то, чтобы охотиться на врагов Украины, вызвала сравнение с израильским Моссадом, а руководитель ГУР не возражал против аналогии.

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На интервью Буданов пришел с пистолетом. Оружие и военное снаряжение разбросаны на полу его офиса.

Глава разведчиков в очередной раз рассказал, что Украина имеет свои источники "в ближайших кабинетах (к Путину)".

В конце мая РФ нанесла удар по его штаб-квартире на Рыбальском полуострове в Киеве, что спровоцировало сообщения российских СМИ о том, что он был тяжело ранен или даже умер: "Это была не первая их попытка. Но, как вы видите, мы снова здесь, в главных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, что люди ходят, работают. Все работает так, как должно работать".

Также отмечается, что для руководителя разведки 37-летний Буданов создал чрезвычайно публичный образ.

По его словам, в современном мире руководитель разведки не может оставаться в тени: "Без этого уже не обойтись. И все последующие войны будут выглядеть именно так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд".

По его словам, Украина сделала выводы о необходимости доносить свои месседжи с 2014 года: "Мы полностью проиграли информационную войну в 2014 году. И война, которая началась в (2022) году - мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас россияне проигрывают информационную битву".

Темы: Будановразведка
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