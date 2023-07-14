Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї

З Естонії до Сполучених Штатів екстрадували росіянина Вадима Конощенка, якого звинувачують у контрабанді з Америки до РФ військових технологій та боєприпасів.

Джерело: повідомленнія Міністерства юстиції США, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Вадим Конощенок – громадянин Росії і ймовірний співробітник російської Федеральної служби безпеки– був заарештований в Естонії за попереднім ордером на арешт, виданим у США, й екстрадований з Естонії до Сполучених Штатів 13 липня.

Очікується, що росіянин у п’ятницю в другій половині дня постане перед федеральним суддею у Брукліні за звинуваченням у змові та іншими звинуваченнями, пов'язаними з глобальною мережею закупівель та відмиванням грошей від імені російського уряду.

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