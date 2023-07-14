Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
П'ятниця, 14 липня 2023, 19:22
З Естонії до Сполучених Штатів екстрадували росіянина Вадима Конощенка, якого звинувачують у контрабанді з Америки до РФ військових технологій та боєприпасів.
Джерело: повідомленнія Міністерства юстиції США, яке цитує "Європейська правда"
Деталі: Вадим Конощенок – громадянин Росії і ймовірний співробітник російської Федеральної служби безпеки– був заарештований в Естонії за попереднім ордером на арешт, виданим у США, й екстрадований з Естонії до Сполучених Штатів 13 липня.
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Очікується, що росіянин у п’ятницю в другій половині дня постане перед федеральним суддею у Брукліні за звинуваченням у змові та іншими звинуваченнями, пов'язаними з глобальною мережею закупівель та відмиванням грошей від імені російського уряду.
Як відомо:
- Конощенок – один із семи фігурантів розслідування Мін’юсту США, яких звинувачують у змові з метою незаконного отримання технологій і зброї для російської оборонної промисловості.
- Як стверджується, обвинувачені незаконно придбали та експортували електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані у розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових технологій.
- Росія раніше обіцяла "відреагувати" на затримання Конощенка в Естонії.
- У березні повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила розширити штат федеральних прокурорів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії.
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