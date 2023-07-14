Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия

Из Эстонии в Соединенные Штаты экстрадировали россиянина Вадима Конощенко, которого обвиняют в контрабанде из Америки в РФ военных технологий и боеприпасов.

Источник: сообщениие Министерства юстиции США, которое цитирует "Европейская правда".

Детали: Вадим Конощенок – гражданин России и вероятный сотрудник российской Федеральной службы безопасности – был арестован в Эстонии по предварительному ордеру на арест, выданному в США, и экстрадирован из Эстонии в Соединенные Штаты 13 июля.

Ожидается, что россиянин в пятницу во второй половине дня предстанет перед федеральным судьей в Бруклине по обвинению в сговоре и другим обвинениям, связанным с глобальной сетью закупок и отмыванием денег от имени российского правительства.

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