Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Пятница, 14 июля 2023, 19:22
Из Эстонии в Соединенные Штаты экстрадировали россиянина Вадима Конощенко, которого обвиняют в контрабанде из Америки в РФ военных технологий и боеприпасов.
Источник: сообщениие Министерства юстиции США, которое цитирует "Европейская правда".
Детали: Вадим Конощенок – гражданин России и вероятный сотрудник российской Федеральной службы безопасности – был арестован в Эстонии по предварительному ордеру на арест, выданному в США, и экстрадирован из Эстонии в Соединенные Штаты 13 июля.
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Ожидается, что россиянин в пятницу во второй половине дня предстанет перед федеральным судьей в Бруклине по обвинению в сговоре и другим обвинениям, связанным с глобальной сетью закупок и отмыванием денег от имени российского правительства.
Как известно:
- Конощенок – один из семи фигурантов расследования Минюста США, которых обвиняют в сговоре с целью незаконного получения технологий и оружия для российской оборонной промышленности.
- Как утверждается, обвиняемые незаконно приобрели и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.
- Россия ранее обещала "отреагировать" на задержание Конощенко в Эстонии.
- В марте сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена решила расширить штат федеральных прокуроров, которые расследуют нарушения санкций и экспортного контроля в отношении России.
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