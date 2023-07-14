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Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 19:22
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Вадим Конощенко, ФОТО: sotsiaalmeedia

Из Эстонии в Соединенные Штаты экстрадировали россиянина Вадима Конощенко, которого обвиняют в контрабанде из Америки в РФ военных технологий и боеприпасов.

Источник: сообщениие Министерства юстиции США, которое цитирует "Европейская правда".

Детали: Вадим Конощенок – гражданин России и вероятный сотрудник российской Федеральной службы безопасности – был арестован в Эстонии по предварительному ордеру на арест, выданному в США, и экстрадирован из Эстонии в Соединенные Штаты 13 июля.

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Ожидается, что россиянин в пятницу во второй половине дня предстанет перед федеральным судьей в Бруклине по обвинению в сговоре и другим обвинениям, связанным с глобальной сетью закупок и отмыванием денег от имени российского правительства.

Как известно:

  • Конощенок – один из семи фигурантов расследования Минюста США, которых обвиняют в сговоре с целью незаконного получения технологий и оружия для российской оборонной промышленности.
  • Как утверждается, обвиняемые незаконно приобрели и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.
  • Россия ранее обещала "отреагировать" на задержание Конощенко в Эстонии.
  • В марте сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена решила расширить штат федеральных прокуроров, которые расследуют нарушения санкций и экспортного контроля в отношении России.

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Темы: СШАРосcияконтрабандаоружие
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