З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка

вікно, з якого випала дитина, фото поліції

З вікна третього поверху в селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, випала 4-річна дівчинка. Вона доставлена до лікарні.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: Повідомляється, що нещасний випадок стався близько 19 години п'ятниці. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.

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На щастя, дитина жива, нині вона терміново госпіталізована.

Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, дитина випала, спершись на москітну сітку.

Як пояснюють свідки, дівчинка впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

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Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.