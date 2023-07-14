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З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка

Євген КізіловП'ятниця, 14 липня 2023, 20:51
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
вікно, з якого випала дитина, фото поліції

З вікна третього поверху в селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, випала 4-річна дівчинка. Вона доставлена до лікарні.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: Повідомляється, що нещасний випадок стався близько 19 години п'ятниці. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці.

На щастя, дитина жива, нині вона терміново госпіталізована.

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Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, дитина випала, спершись на москітну сітку.

Як пояснюють свідки, дівчинка  впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

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Теми: Київнадзвичайна подіядіти
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