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С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка

Евгений КизиловПятница, 14 июля 2023, 20:51
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
окно, из которого выпал ребенок, фото полиции

Из окна третьего этажа в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, выпала 4-летняя девочка. Она доставлена в больницу.

Источник: начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Детали: Сообщается, что несчастный случай произошел около 19 часов пятницы. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы.

К счастью, ребенок жив, сейчас он срочно госпитализирован.

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Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, ребенок выпал, опершись на москитную сетку.

Как объясняют свидетели, девочка упала не на асфальт, а на крышу цокольного этажа.

Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиедети
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