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Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 20:58
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Момент "крадіжки" на камері відоспостереження, скриншот

Пенітенціарники Грузії заявили, що відряджені Євросоюзом лікарі намагались незаконно забрати зразок аналізів Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: заява пенітенциарної служби, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Як пише пенітенціарна служба Грузії, під час відвідування Саакашвілі лікарями "стався незрозумілий інцидент".

Дослівно: "Зокрема польський лікар загорнув у папір "зразок", узятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, і спробував пронести його у взутті. Слід зазначити, що сама служба надала їм право взяти "зразок", отриманий в офіційному порядку".

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Деталі: Також пенітенціарна служба Грузії у довгому роз’ясненні стверджує, що насправді експрезиденту надавалась належна медична допомога, а, приміром, звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів "не відповідало стандартам, встановленим законодавством Грузії".

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Теми: СаакашвіліГрузіяздоров'яЄС
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