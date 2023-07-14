Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Пенітенціарники Грузії заявили, що відряджені Євросоюзом лікарі намагались незаконно забрати зразок аналізів Міхеїла Саакашвілі.
Джерело: заява пенітенциарної служби, яку цитує "Європейська правда"
Деталі: Як пише пенітенціарна служба Грузії, під час відвідування Саакашвілі лікарями "стався незрозумілий інцидент".
Дослівно: "Зокрема польський лікар загорнув у папір "зразок", узятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, і спробував пронести його у взутті. Слід зазначити, що сама служба надала їм право взяти "зразок", отриманий в офіційному порядку".
Деталі: Також пенітенціарна служба Грузії у довгому роз’ясненні стверджує, що насправді експрезиденту надавалась належна медична допомога, а, приміром, звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів "не відповідало стандартам, встановленим законодавством Грузії".
Нагадаємо:
- Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.
- Після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.
- У середу стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів.