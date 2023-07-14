Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі

Пенітенціарники Грузії заявили, що відряджені Євросоюзом лікарі намагались незаконно забрати зразок аналізів Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: заява пенітенциарної служби, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Як пише пенітенціарна служба Грузії, під час відвідування Саакашвілі лікарями "стався незрозумілий інцидент".

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Дослівно: "Зокрема польський лікар загорнув у папір "зразок", узятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, і спробував пронести його у взутті. Слід зазначити, що сама служба надала їм право взяти "зразок", отриманий в офіційному порядку".

Деталі: Також пенітенціарна служба Грузії у довгому роз’ясненні стверджує, що насправді експрезиденту надавалась належна медична допомога, а, приміром, звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів "не відповідало стандартам, встановленим законодавством Грузії".

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