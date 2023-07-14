Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили

Пенитенциарщики Грузии заявили, что командированные Евросоюзом врачи пытались незаконно забрать образец анализов Михеила Саакашвили.

Детали: Как пишет пенитенциарная служба Грузии, во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".

Дословно: "В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке".

Детали: Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".

Реклама:

Напомним: