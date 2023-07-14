Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Пятница, 14 июля 2023, 20:58
Детали: Как пишет пенитенциарная служба Грузии, во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".
Дословно: "В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке".
Детали: Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".
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Напомним:
- Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.
- После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.
- В среду стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей.