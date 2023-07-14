Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 20:58
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Момент "кражи" на камере видеонаблюдения, скриншот

Детали: Как пишет пенитенциарная служба Грузии, во время посещения Саакашвили врачами "произошел непонятный инцидент".

Дословно: "В частности польский врач завернул в бумагу "образец", взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался пронести его в обуви. Следует отметить, что сама служба предоставила им право взять "образец", полученный в официальном порядке".

Реклама:

Детали: Также пенитенциарная служба Грузии в длинном разъяснении утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии".

Напомним:

  • Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.
  • После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.
  • В среду стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СаакашвилиГрузияздоровьеЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили через соратников начинает предвыборную кампанию в Грузии
В состоянии Саакашвили сохраняется "динамика ухудшения" – группа экспертов
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: