Залужний розповів про плани на "після війни" і згадав, як його затримали в Брюсселі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що "після війни" хотів би подорожувати чи написати книгу, хоча усвідомлює, що буде займатися посиленням армії, щоб більше жоден ворог не міг напасти на Україну.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Washington Post

Деталі: За сім місяців до повномасштабного вторгнення Росії, Залужний думав про перехід до цивільного життя, але коли президент Володимир Зеленський зателефонував і запропонував йому найвищу посаду в ЗСУ, той відмовився від думки про відставку.

Перше, що зробив Залужний, - відремонтував свій новий кабінет. Ці кабінети нагадували йому про те, що він найбільше зневажав у спадщині радянської армії: "Що будь-який командир, який обіймав його посаду, фактично був феодалом над своїми підлеглими".

У будівлі Генштабу кабінет Залужного тепер стоїть окремо - простий і сучасний, з великою книжковою полицею, де Залужний зберігає свою колекцію, в тому числі "Управління Китаєм" лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Зміни відбулися не заради естетики, а радше для того, щоб місце і людина в ньому відчували себе більш доступними.

За словами Залужного, замість того, щоб керувати залізною рукою, він часто просить про допомогу і не лише у свого кола генералів.

Навіть зараз солдати на передовій часто можуть напряму звернутися до нього через соціальні мережі.

Спробу Залужного змінити культуру можна побачити і на полі бою. Так, командири нижчої ланки ЗСУ на місцях часто відчувають себе уповноваженими приймати рішення швидко, а не бігати за кожним викликом вгору по ланцюгу командування.

Відхід від радянської спадщини в українській армії ще далекий від завершення. За словами Залужного, потрібно змінити ще багато кабінетів.

І ще більше змін, на думку Головкома, прийде з новим поколінням.

У 2019-му за кілька років до того, як Залужний зміг почати формувати українську армію, він, як один з найвищих українських командирів, який керував силами Києва проти окупантів на сході України, поїхав до Брюсселя на зустріч з колегами з НАТО.

За його словами, як тільки він зійшов з літака, його оточили правоохоронці. Під дулами пістолетів йому наказали лягти на підлогу обличчям вниз і одягли наручники.

За словами Залужного, йому вистачило хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який в кінцевому підсумку допоміг забезпечити його звільнення.

Російська влада внесла Залужного до списку розшуку Інтерполу без його відома. Після цього він вирішив, що вивчати міжнародні відносини та міжнародне право. У грудні 2020 року він здобув ступінь магістра.

Головком ЗСУ також намагається обдумати своє майбутнє після війни. Можливо, він візьме відпустку: "Але як каже моя дружина: "Гаразд, три дні. А що далі?".

Можливо, він напише книгу і хотів би подорожувати.

Але Залужний вважає, що і після війни йому буде чим зайнятися. Його концепція перемоги - це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.

Пряма мова: "Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію, можливо, навіть чималу, яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їдуть у дитячих візочках, щоб вони виросли, знаючи, що це більше не повториться. І це величезна робота. Її треба починати вже зараз".