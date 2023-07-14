Залужный рассказал о планах на "после войны" и вспомнил, как его задержали в Брюсселе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что "после войны" хотел бы путешествовать или написать книгу, хотя осознает, что будет заниматься усилением армии, чтобы больше ни один враг не мог напасть на Украину.

Источник: Залужный в интервью Washington Post

Детали: За семь месяцев до полномасштабного вторжения России, Залужный думал о переходе к гражданской жизни, но когда президент Владимир Зеленский позвонил и предложил ему высшую должность в ВСУ, тот отказался от мысли об отставке.

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Первое, что сделал Залужный, - отремонтировал свой новый кабинет. Эти кабинеты напоминали ему о том, что он больше всего презирал в наследии советской армии: "Что любой командир, занимавший его должность, фактически был феодалом над своими подчиненными".

В здании Генштаба кабинет Залужного теперь стоит отдельно - простой и современный, с большой книжной полкой, где Залужный хранит свою коллекцию, в том числе "Управление Китаем" лидера Китая Си Цзиньпина.

Изменения произошли не ради эстетики, а скорее для того, чтобы место и человек в нем чувствовали себя более доступными.

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По словам Залужного, вместо того, чтобы управлять железной рукой, он часто просит о помощи и не только у своего круга генералов.

Даже сейчас солдаты на передовой часто могут напрямую обратиться к нему через социальные сети.

Попытку Залужного изменить культуру можно увидеть и на поле боя. Так, командиры низшего звена ВСУ на местах часто чувствуют себя уполномоченными принимать решения быстро, а не бегать по каждому вызову вверх по цепи командования.

Уход от советского наследия в украинской армии еще далек от завершения. По словам Залужного, нужно сменить еще много кабинетов.

И еще больше изменений, по мнению Главкома, придет с новым поколением.

В 2019-м за несколько лет до того, как Залужный смог начать формировать украинскую армию, он, как один из самых высоких украинских командиров, который руководил силами Киева против оккупантов на востоке Украины, поехал в Брюссель на встречу с коллегами из НАТО.

По его словам, как только он сошел с самолета, его окружили правоохранители. Под дулами пистолетов ему приказали лечь на пол лицом вниз и надели наручники.

По словам Залужного, ему хватило минут роуминга на телефоне, чтобы позвонить послу Украины в НАТО, который в конечном итоге помог обеспечить его освобождение.

Российские власти внесли Залужного в список розыска Интерпола без его ведома. После этого он решил изучать международные отношения и международное право. В декабре 2020 года он получил степень магистра.

Главком ВСУ также пытается обдумать свое будущее после войны. Возможно, он возьмет отпуск: "Но как говорит моя жена: "Ладно, три дня. А что дальше?".

Возможно, он напишет книгу и хотел бы путешествовать.

Но Залужный считает, что и после войны ему будет чем заняться. Его концепция победы - это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.

Прямая речь: "Победа будет тогда, когда мы будем иметь армию, возможно, даже немалую, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас едут в детских колясках, чтобы они выросли, зная, что это больше не повторится. И это огромная работа. Ее надо начинать уже сейчас".