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У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 01:58
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
фото: Bloomberg

Європейська група алюмінієвої промисловості European Aluminium розглядає можливість лобіювання санкцій Європейського Союзу щодо російського алюмінію, але проти безпосередніх санкцій щодо найбільшого в країні виробника "Русал".

Джерело: Reuters із посиланням на документ, розісланий членам групи

Деталі: Глава European Aluminium заявив, що торгова група підготувала внутрішній меморандум з метою планування і не має інформації про будь-які вже узгоджені санкції ЄС. Європейська комісія відмовилась від коментарів.

У документі, датованому липнем 2023 року, який потрапив у розпорядження Reuters, йдеться про те, що члени European Aluminium обговорювали можливість "активно закликати до санкцій ЄС щодо російського алюмінію".

Проте зважаючи на масштаби діяльності компанії "Русал", роблять санкції проти неї проблематичними.

"Тому European Aluminium рекомендує уникати того, щоб санкції ЄС були націлені проти "Русала" як компанії", – заявили в асоціації.

Видання уточнює, що компанія "Русал" минулого року виробила 4 мільйони метричних тонн первинного алюмінію, що становить близько 6% світового виробництва.

Крім того, у документі зазначається, що "Русал" володіє ірландським Aughinish, найбільшим у ЄС заводом з переробки сировинного глинозему, а також заводом Kubal у Швеції.

Орієнтовна ціна на алюміній на Лондонській біржі металів зросла на 0,2% до 2282,50 долара США за метричну тонну на післяобідніх торгах, знизившись на 4% до цього часу в цьому році.

Американська торгова група Aluminum Association заявила, що спостерігала за агресією Росії в Україні зі "зростаючою тривогою" і підтримувала зв'язок з Європейським алюмінієвим союзом.

Галузь підтримує будь-які зусилля уряду США і союзників, спрямовані на подолання поточної кризи, "включаючи нові тарифи на імпорт алюмінію з Росії, оголошені на початку цього року", – йдеться в заяві асоціації.

На частку Росії припадає менше 3% імпорту алюмінію США.

Досі ЄС обмежував імпорт лише обмеженої кількості специфічних алюмінієвих виробів з Росії – алюмінієвих плит, листів або смуг товщиною понад 0,2 мм.

Останній пакет санкцій було ухвалено в червні, і активного обговорення щодо нового пакету найближчим часом не очікується.

У лютому Сполучені Штати оголосили про плани запровадити 200% мита на алюміній та його похідні, вироблені в Росії, а в травні Великобританія опублікувала плани заборонити імпорт російського алюмінію разом з алмазами, міддю та нікелем.

Теми: РосіясанкціїЄС
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