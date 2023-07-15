У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ

Європейська група алюмінієвої промисловості European Aluminium розглядає можливість лобіювання санкцій Європейського Союзу щодо російського алюмінію, але проти безпосередніх санкцій щодо найбільшого в країні виробника "Русал".

Джерело: Reuters із посиланням на документ, розісланий членам групи

Деталі: Глава European Aluminium заявив, що торгова група підготувала внутрішній меморандум з метою планування і не має інформації про будь-які вже узгоджені санкції ЄС. Європейська комісія відмовилась від коментарів.

У документі, датованому липнем 2023 року, який потрапив у розпорядження Reuters, йдеться про те, що члени European Aluminium обговорювали можливість "активно закликати до санкцій ЄС щодо російського алюмінію".

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Проте зважаючи на масштаби діяльності компанії "Русал", роблять санкції проти неї проблематичними.

"Тому European Aluminium рекомендує уникати того, щоб санкції ЄС були націлені проти "Русала" як компанії", – заявили в асоціації.

Видання уточнює, що компанія "Русал" минулого року виробила 4 мільйони метричних тонн первинного алюмінію, що становить близько 6% світового виробництва.

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Крім того, у документі зазначається, що "Русал" володіє ірландським Aughinish, найбільшим у ЄС заводом з переробки сировинного глинозему, а також заводом Kubal у Швеції.

Орієнтовна ціна на алюміній на Лондонській біржі металів зросла на 0,2% до 2282,50 долара США за метричну тонну на післяобідніх торгах, знизившись на 4% до цього часу в цьому році.

Американська торгова група Aluminum Association заявила, що спостерігала за агресією Росії в Україні зі "зростаючою тривогою" і підтримувала зв'язок з Європейським алюмінієвим союзом.

Галузь підтримує будь-які зусилля уряду США і союзників, спрямовані на подолання поточної кризи, "включаючи нові тарифи на імпорт алюмінію з Росії, оголошені на початку цього року", – йдеться в заяві асоціації.

На частку Росії припадає менше 3% імпорту алюмінію США.

Досі ЄС обмежував імпорт лише обмеженої кількості специфічних алюмінієвих виробів з Росії – алюмінієвих плит, листів або смуг товщиною понад 0,2 мм.

Останній пакет санкцій було ухвалено в червні, і активного обговорення щодо нового пакету найближчим часом не очікується.

У лютому Сполучені Штати оголосили про плани запровадити 200% мита на алюміній та його похідні, вироблені в Росії, а в травні Великобританія опублікувала плани заборонити імпорт російського алюмінію разом з алмазами, міддю та нікелем.