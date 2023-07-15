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В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 01:58
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
фото: Bloomberg

Европейская группа алюминиевой промышленности European Aluminium рассматривает возможность лоббирования санкций Европейского Союза в отношении российского алюминия, но против непосредственных санкций в отношении крупнейшего в стране производителя "Русал".

Источник: Reuters со ссылкой на документ, разосланный членам группы

Детали: Глава European Aluminium заявил, что торговая группа подготовила внутренний меморандум с целью планирования и не располагает информацией о каких-либо уже согласованных санкциях ЕС. Европейская комиссия отказалась от комментариев.

В документе, датированном июлем 2023 года, который попал в распоряжение Reuters, говорится о том, что члены European Aluminium обсуждали возможность "активно призывать к санкциям ЕС в отношении российского алюминия".

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Однако учитывая масштабы деятельности компании "Русал", делают санкции против нее проблематичными.

"Поэтому European Aluminium рекомендует избегать того, чтобы санкции ЕС были нацелены против "Русала" как компании", – заявили в ассоциации.

Издание уточняет, что компания "Русал" в прошлом году произвела 4 миллиона метрических тонн первичного алюминия, что составляет около 6% мирового производства.

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Кроме того, в документе отмечается, что "Русал" владеет ирландским Aughinish, крупнейшим в ЕС заводом по переработке сырьевого глинозема, а также заводом Kubal в Швеции.

Ориентировочная цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 0,2% до 2282,50 доллара США за метрическую тонну на послеобеденных торгах, снизившись на 4% к этому времени в этом году.

Американская торговая группа Aluminum Association заявила, что наблюдала за агрессией России в Украине с "растущей тревогой" и поддерживала связь с Европейским алюминиевым союзом.

Отрасль поддерживает любые усилия правительства США и союзников, направленные на преодоление текущего кризиса, "включая новые тарифы на импорт алюминия из России, объявленные в начале этого года", – говорится в заявлении ассоциации.

На долю России приходится менее 3% импорта алюминия США.

До сих пор ЕС ограничивал импорт лишь ограниченного количества специфических алюминиевых изделий из России –алюминиевых плит, листов или полос толщиной более 0,2 мм.

Последний пакет санкций был принят в июне, и активного обсуждения по новому пакету в ближайшее время не ожидается.

В феврале Соединенные Штаты объявили о планах ввести 200% пошлины на алюминий и его производные, произведенные в России, а в мае Великобритания опубликовала планы запретить импорт российского алюминия вместе с алмазами, медью и никелем.

Темы: РосcиясанкцииЕС
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