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У низці областей оголошувалась повітряна тривога через загрозу балістики

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 03:40
У низці областей оголошувалась повітряна тривога через загрозу балістики
Ілюстративне фото з Радіо Свобода

Вночі 15 липня було оголошено повітряну тривогу у 6 областях України через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Полтавській, Харківський, Запорізькій, Сумській, Донецькій областях.

 
скриншот

Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".

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Оновлено: О 04:04 був оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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Теми: повітряна тривога
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