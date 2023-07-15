У низці областей оголошувалась повітряна тривога через загрозу балістики

Вночі 15 липня було оголошено повітряну тривогу у 6 областях України через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Полтавській, Харківський, Запорізькій, Сумській, Донецькій областях.

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Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".

Оновлено: О 04:04 був оголошений відбій загрози застосування балістичного озброєння.