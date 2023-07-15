В ряде областей объявлялась воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Суббота, 15 июля 2023, 03:40
Ночью 15 июля была объявлена воздушная тревога в 6 областях Украины из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Донецкой областях.
Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".
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Обновлено: В 04:04 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.
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