Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 07:16
Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію
фото: SLB

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB SLB заявила, що припиняє поставки продукції та технологій у Росію з усіх своїх підприємств через розширення західних санкцій.

Джерело: заява SLB, Reuters

Дослівно: "SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія залишається солідарною з міжнародним співтовариством у засудженні та закликах до припинення війни в Україні".

Деталі заява: SLB, найбільший у світі постачальник нафтових послуг та обладнання, був одним з небагатьох постачальників, які продовжували працювати в нафтовому секторі країни після вторгнення Росії в Україну.

Вихід з Росії став "відповіддю на постійне розширення міжнародних санкцій", – йдеться у заяві компанії.

Компанія, раніше відома як Schlumberger, заявила, що заборона тепер поширюється на всі її операції по всьому світу, а не лише у Великобританії, США, Європейському Союзі та Канаді.

Нещодавно компанія, зареєстрована в Кюрасао, налічувала 9 600 співробітників, які працювали на провідні російські нафтогазові компанії, такі як "Газпром нефть" і "Роснефть". Ця діяльність приносила 5% річного доходу компанії, що становить близько 28 мільярдів доларів.

У цьому SLB внесла зміни у свою діяльність, щоб дотримуватись вимог санкційних обмежень Заходу щодо передачі нафтового обладнання і технологій. Зміни включали заборону співробітникам Росії доступу до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відокремлення підрозділу від інших операцій.

Що передувало: Нацагентство з питань запобігання корупції у квітні внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни. 

Теми: нафтасанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
нафта
Ціни на нафту зростають третій тиждень поспіль
Російська нафта Urals перевищила встановлену торік "стелю цін"
Ціни на нафту зростають на тлі зниження інфляції в США і торгових даних з Китаю
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: