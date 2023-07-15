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Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 07:16
Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію
фото: SLB

Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB SLB заявила, що припиняє поставки продукції та технологій у Росію з усіх своїх підприємств через розширення західних санкцій.

Джерело: заява SLB, Reuters

Дослівно: "SLB надзвичайно серйозно ставиться до своєї відповідальності за дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія залишається солідарною з міжнародним співтовариством у засудженні та закликах до припинення війни в Україні".

Деталі заява: SLB, найбільший у світі постачальник нафтових послуг та обладнання, був одним з небагатьох постачальників, які продовжували працювати в нафтовому секторі країни після вторгнення Росії в Україну.

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Вихід з Росії став "відповіддю на постійне розширення міжнародних санкцій", – йдеться у заяві компанії.

Компанія, раніше відома як Schlumberger, заявила, що заборона тепер поширюється на всі її операції по всьому світу, а не лише у Великобританії, США, Європейському Союзі та Канаді.

Нещодавно компанія, зареєстрована в Кюрасао, налічувала 9 600 співробітників, які працювали на провідні російські нафтогазові компанії, такі як "Газпром нефть" і "Роснефть". Ця діяльність приносила 5% річного доходу компанії, що становить близько 28 мільярдів доларів.

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У цьому SLB внесла зміни у свою діяльність, щоб дотримуватись вимог санкційних обмежень Заходу щодо передачі нафтового обладнання і технологій. Зміни включали заборону співробітникам Росії доступу до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відокремлення підрозділу від інших операцій.

Що передувало: Нацагентство з питань запобігання корупції у квітні внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни. 

Теми: нафтасанкціїРосія
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