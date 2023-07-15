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Нефтепромышленная корпорация SLB полностью прекращает поставки в Россию

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 07:16
Нефтепромышленная корпорация SLB полностью прекращает поставки в Россию
фото: SLB

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB SLB заявила, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий из-за расширения западных санкций.

Источник: заявление SLB, Reuters

Дословно заявление: "SLB чрезвычайно серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания остается солидарной с международным сообществом в осуждении и призывах к прекращению войны в Украине".

Детали: SLB, крупнейший в мире поставщик нефтяных услуг и оборудования, был одним из немногих поставщиков, которые продолжали работать в нефтяном секторе страны после вторжения России в Украину.

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Выход из России стал "ответом на постоянное расширение международных санкций", - говорится в заявлении компании.

Компания, ранее известная как Schlumberger, заявила, что запрет теперь распространяется на все ее операции по всему миру, а не только в Великобритании, США, Европейском Союзе и Канаде.

Недавно компания, зарегистрированная в Кюрасао, насчитывала 9 600 сотрудников, которые работали на ведущие российские нефтегазовые компании, такие как "Газпром нефть" и "Роснефть". Эта деятельность приносила 5% годового дохода компании, что составляет около 28 миллиардов долларов.

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В этом SLB внесла изменения в свою деятельность, чтобы соответствовать требованиям санкционных ограничений Запада в отношении передачи нефтяного оборудования и технологий. Изменения включали запрет сотрудникам России доступа к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями, а также отделение подразделения от других операций.

Что предшествовало: Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную компанию SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США в перечень международных спонсоров войны.

Темы: нефтьсанкцииРосcия
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