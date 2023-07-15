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Росіяни гатили авіацією, мінометами та артилерією по восьми областях

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 10:55
Росіяни гатили авіацією, мінометами та артилерією по восьми областях
обстріляна 14 липня донеччина, фото ова

Російські окупанти за добу обстріляли вісім українських областей, є загиблі серед цивільних.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (41 вибух), із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордоння. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська та Шалигинська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська Новослобідська громада: внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 2 приватні будинки. Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли громади (16 вибухів), пошкоджено 2 комбайни та 2 трактори приватної агрофірми. В Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено три житлові будинки.

Запорізька: 45 обстрілів здійснили військові рф по мирних містах і селах за минулу добу Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах Запорізької області. 39 артилерійських ударів прийшлося по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією ворог поцілив по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці. Двічі атакував околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вчора ворог знову застосував безпілотник. З нього скинув боєприпаси на Марганецьку громаду Нікопольського району. Людей не зачепило.

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, Козача Лопань, Нескучне, Мороховець Харківського району та Тернова Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове та Фиголівка.

Луганщина: вчора гаряче було поблизу Діброви. Також росіяни атакували в бік Новосадового, що на Донеччині, але це дуже близько до Невського, яке, як і Білогорівка, потрапило під артилерійський вогонь росіян. По цих населених пунктах завдано ще й авіаційних ударів. За добу противник здійснив 103 обстріли( 467 снарядів).

Донеччина: за добу рашисти обстріляли населені пункти: Авдіївка (житловий сектор, кемпінг); Костянтинівка (житловий сектор); с. Благодатне (житловий сектор); с. Розлив (околиці населеного пункту). Пошкоджено 7 об’єктів: житловий будинок, ангар, 5 транспортних засобів.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито три дрони-камікадзе типу "Shahed 136". Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та території м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію мережі Інтернет. Відбулося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Також вчора ворожі артилерійські удари завдавалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 70 обстрілів (361 снаряд), з них по м. Херсон — 1 мінометний обстріл (10 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію та будівлі дачного товариства (с. Садове) Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Теми: війнаобстріл
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