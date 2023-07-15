Россияне били авиацией, минометами и артиллерией по восьми областям

Российские оккупанты за сутки обстреляли восемь украинских областей, есть погибшие среди гражданских.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела (41 взрыв), из минометов по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

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Сумская область: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничья. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская и Шалыгинская общины. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 110 взрывов. Обстрелам подверглись Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Дружбовская, Глуховская, Белопольская Новослободская громада: в результате одного из артобстрелов повреждены 2 частных дома. Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы громады (16 взрывов), повреждены 2 комбайна и 2 трактора частной агрофирмы. В Середино-Будской громаде в результате обстрелов повреждены три жилых дома.

Запорожская: 45 обстрелов совершили военные рф по мирным городам и селам за минувшие сутки Сейчас зафиксировано 27 разрушений объектов жилой и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах Запорожской области. 39 артиллерийских ударов пришлось по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке. Дважды атаковал окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Днепропетровщина: вчера враг снова применил беспилотник. С него сбросил боеприпасы на Марганецкую громаду Никопольского района. Людей не задело.

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Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец Харьковского района и Терновая Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое и Фиголевка.

Луганщина: вчера горячо было вблизи Дибровы. Также россияне атаковали в сторону Новосадового, что в Донецкой области, но это очень близко к Невскому, которое, как и Белогоровка, попало под артиллерийский огонь россиян. По этим населенным пунктам нанесены еще и авиационные удары. За сутки противник совершил 103 обстрела (467 снарядов).

Донецкая область: за сутки рашисты обстреляли населенные пункты: Авдеевка (жилой сектор, кемпинг); Константиновка (жилой сектор); с. Благодатное (жилой сектор); с. Разлив (окраины населенного пункта). Повреждены 7 объектов: жилой дом, ангар, 5 транспортных средств.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были сбиты три дрона-камикадзе типа "Shahed 136". Вчера в течение дня враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и территории г. Очаков Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома и линия сети Интернет. Произошло возгорание сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Также вчера вражеские артиллерийские удары наносились по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 70 обстрелов (361 снаряд), из них по г. Херсон - 1 минометный обстрел (10 снарядов). Рашисты попали в районы 23 населенных пунктов области; территорию и здания дачного общества (с. Садовое) Жертв и раненых среди гражданского населения нет.