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Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 15 липня 2023, 11:28
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
БУДІВЛЯ КОНГРЕСУ США, ФОТО GETTY IMAGES

У США Палата представників проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на наступний рік з $300 мільйонами Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Деталі: Зазначається, що п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету. Провалилася і поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав скасувати всю безпекову допомогу Україні.

$300 мільйонів на підтримку Україні – рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на $500 мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800$ мільйонів (Конгрес збільшив суму в 300$ млн, яку запропонувала адміністрація).

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Цього року, демократ Джаред Голден намагався внести поправку щодо збільшення запропонованої допомоги Україні в оборонному бюджеті США-2024 на 500$ мільйонів, щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітет Палати представників з питань збройних сил.

Також один з розділів документа закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022-му, як мінімум ще на один рік. А в проєкті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027-го року.

Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій отриманих в наслідок російської агресії.

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Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата представників та Сенат створюють власні законопроєкти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування в залі засідань. Спочатку голосує Палата представників, а потім Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується і передається на підпис президенту.

Розгляд оборонного бюджету в Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.

В проєкті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад $886 мільярдів, а в проєкті Палати представників $874 мільярдів.

Теми: СШАзброявійна
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