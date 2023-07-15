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Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 15 июля 2023, 11:28
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
ЗДАНИЕ КОНГРЕССА США, ФОТО GETTY IMAGES

В США Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета США на следующий год с $300 миллионами Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Детали: Отмечается, что пять поправок, которые требовали сократить или вообще прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать $300 миллионов для Украины из оборонного бюджета. Провалилась и поправка республиканца Мэтта Гейтса, который требовал отменить всю помощь Украине в сфере безопасности.

$300 миллионов на поддержку Украины – равноценно сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но одновременно на $500 миллионов меньше, чем было согласовано в прошлом году. Тогда в рамках оборонного бюджета США, Украине выделили 800$ миллионов (Конгресс увеличил сумму в 300$ млн, которую предложила администрация).

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В этом году, демократ Джаред Голден пытался внести поправку об увеличении предложенной помощи Украине в оборонном бюджете США-2024 на 500$ миллионов, чтобы финальная сумма соответствовала прошлогодней. Но это предложение не прошло комитет Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Также один из разделов документа призывает продлить действие закона о ленд-лизе для Украины принятого в 2022-м, как минимум еще на один год. А в проекте оборонного бюджета Сената также прописано, что общая поддержка Украины должна быть продолжена как минимум до 2027-го года.

Отдельные средства прописаны на исследование потенциала для создания центра передового опыта Украины по лечению черепно-мозговых травм и повреждения конечностей и ампутаций полученных в результате российской агрессии.

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Традиционно, Минобороны США прописывает план необходимых расходов и потребностей в сфере обороны на каждый следующий год. Позже Палата представителей и Сенат создают собственные законопроекты оборонного бюджета, которые после рассмотрения комитетов выносят на финальное голосование в зале заседаний. Сначала голосует Палата представителей, а затем Сенат. Впоследствии окончательная версия согласовывается и передается на подпись президенту.

Рассмотрение оборонного бюджета в Сенате уже запланировано на вторник, 18 июля.

В проекте Сената общая сумма оборонного бюджета составляет более $886 миллиардов, а в проекте Палаты представителей $874 миллиардов.

Темы: СШАоружиевойна
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