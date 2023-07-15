Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі

У Херсоні чоловік загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас, повідомляє ОВА.

Джерело: ОВА

Деталі: За даними влади, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі.

Снаряд здетонував, через що херсонець отримав поранення, несумісні з життям.

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Дослівно: "Розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації.

Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліції".