Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 13:20
Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі
херсон, фото уп

У Херсоні чоловік загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас, повідомляє ОВА.

Джерело: ОВА

Деталі: За даними влади, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі.

Снаряд здетонував, через що херсонець отримав поранення, несумісні з життям.

Дослівно: "Розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації.

Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліції".

Теми: Херсонзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсон
Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні
Росіяни знову вдарили по Херсону: поранена жінка
Окупанти вдень поцілили по будинку у Херсоні, загинув чоловік
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: