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Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 13:20
Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі
херсон, фото уп

У Херсоні чоловік загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас, повідомляє ОВА.

Джерело: ОВА

Деталі: За даними влади, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі.

Снаряд здетонував, через що херсонець отримав поранення, несумісні з життям.

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Дослівно: "Розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації.

Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліції".

Теми: Херсонзброявійна
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