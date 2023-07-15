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Житель Херсона подорвался, распиливая боеприпас в гараже

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 13:20
Житель Херсона подорвался, распиливая боеприпас в гараже
херсон, фото уп

В Херсоне мужчина погиб, когда пытался самостоятельно разобрать боеприпас, сообщает ОВА.

Источник: ОВА

Детали: По данным властей, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже.

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Снаряд сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Дословно: "Разминирование территорий - это работа профессионалов, которые знают, как безопасно решать такие ситуации.

Поэтому, если увидели, взрывчатку не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полиции".

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Темы: Херсоноружиевойна
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