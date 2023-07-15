Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Уже 18 тисяч осіб пройшли через програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Британії
Деталі: Op Interflex діє з кінця червня 2022 року.
Міноборони Британії 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання.
🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023
Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE
Дослівно: "Через Операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів… Op Interflex навчає українців виживати і нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну".
Що передувало: Під час саміту НАТО у Вільнюсі Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових.
Країни "Групи семи", серед яких і Британія, на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".