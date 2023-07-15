Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 15 липня 2023, 17:34
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
навчання українських військових у Британії, скріншот відео

Уже 18 тисяч осіб пройшли через програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Британії

Деталі: Op Interflex діє з кінця червня 2022 року. 

Міноборони Британії 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання. 

Дослівно: "Через Операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів… Op Interflex навчає українців виживати і нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну".

Що передувало: Під час саміту НАТО у Вільнюсі Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових. 

Країни "Групи семи", серед яких і Британія, на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".

Теми: Велика Британіядопомога УкраїнівійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Воллес пояснив свої слова про "вдячність України" і зібрав сотні коментарів подяки
Пристайко пояснив свій коментар щодо "сарказму" Зеленського
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: