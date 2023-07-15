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Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 15 липня 2023, 17:34
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
навчання українських військових у Британії, скріншот відео

Уже 18 тисяч осіб пройшли через програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Британії

Деталі: Op Interflex діє з кінця червня 2022 року. 

Міноборони Британії 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання. 

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Дослівно: "Через Операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів… Op Interflex навчає українців виживати і нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Під час саміту НАТО у Вільнюсі Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових. 

Країни "Групи семи", серед яких і Британія, на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".

Теми: Велика Британіядопомога УкраїнівійнаЗбройні сили
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