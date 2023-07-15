Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Уже 18 тисяч осіб пройшли через програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Британії

Деталі: Op Interflex діє з кінця червня 2022 року.

Міноборони Британії 15 липня опублікувало відеоролик з кадрами навчання.

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🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023

Дослівно: "Через Операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів… Op Interflex навчає українців виживати і нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну".

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Що передувало: Під час саміту НАТО у Вільнюсі Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових.

Країни "Групи семи", серед яких і Британія, на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки".