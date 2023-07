Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Уже 18 тысяч человек прошли через программу базовой подготовки для украинских военных в Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании

Детали: Op Interflex действует с конца июня 2022 года.

Минобороны Британии 15 июля опубликовало видеоролик с кадрами обучения.

Реклама:

🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE