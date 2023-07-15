Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Уже 18 тысяч человек прошли через программу базовой подготовки для украинских военных в Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании

Детали: Op Interflex действует с конца июня 2022 года.

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Минобороны Британии 15 июля опубликовало видеоролик с кадрами обучения.

🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023

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Дословно: "Через Операцию Interflex, пехотинскую подготовку для украинских добровольцев под руководством Британии, прошло уже 18 тысяч рекрутов... Op Interflex учит украинцев выживать и уничтожать противника в борьбе с противоправным вторжением в их родную страну".

Что предшествовало: Во время саммита НАТО в Вильнюсе Лондон объявил о предоставлении Украине еще тысячи дополнительных выстрелов к танкам Challenger 2 и более 70 единиц техники для ведения боя и логистики, а также средства и организационную поддержку для создания центра реабилитации для раненых военных.

Страны "Группы семи", среди которых и Великобритания, на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".