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Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 15 июля 2023, 17:34
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
обучение украинских военных в Британии, скриншот видео

Уже 18 тысяч человек прошли через программу базовой подготовки для украинских военных в Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании

Детали: Op Interflex действует с конца июня 2022 года.

Минобороны Британии 15 июля опубликовало видеоролик с кадрами обучения.

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Дословно: "Через Операцию Interflex, пехотинскую подготовку для украинских добровольцев под руководством Британии, прошло уже 18 тысяч рекрутов... Op Interflex учит украинцев выживать и уничтожать противника в борьбе с противоправным вторжением в их родную страну".

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Что предшествовало: Во время саммита НАТО в Вильнюсе Лондон объявил о предоставлении Украине еще тысячи дополнительных выстрелов к танкам Challenger 2 и более 70 единиц техники для ведения боя и логистики, а также средства и организационную поддержку для создания центра реабилитации для раненых военных.

Страны "Группы семи", среди которых и Великобритания, на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".

Темы: Великобританияпомощь УкраиневойнаВооруженные силы
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