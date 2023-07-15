Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Уже 18 тысяч человек прошли через программу базовой подготовки для украинских военных в Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Великобритании
Детали: Op Interflex действует с конца июня 2022 года.
Минобороны Британии 15 июля опубликовало видеоролик с кадрами обучения.
🎥 Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2023
Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/jXWrw0jXrE
Дословно: "Через Операцию Interflex, пехотинскую подготовку для украинских добровольцев под руководством Британии, прошло уже 18 тысяч рекрутов... Op Interflex учит украинцев выживать и уничтожать противника в борьбе с противоправным вторжением в их родную страну".
Что предшествовало: Во время саммита НАТО в Вильнюсе Лондон объявил о предоставлении Украине еще тысячи дополнительных выстрелов к танкам Challenger 2 и более 70 единиц техники для ведения боя и логистики, а также средства и организационную поддержку для создания центра реабилитации для раненых военных.
Страны "Группы семи", среди которых и Великобритания, на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".