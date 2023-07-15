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Перші леді України й Кореї побували в Центрі захисту прав дитини: як опитують постраждалих

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 18:19
Перші леді України й Кореї побували в Центрі захисту прав дитини: як опитують постраждалих
перші леді України та Кореї в Центрі захисту прав дитини, фото з Telegram Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді Південної Кореї Кім Кон Хі відвідали Центр захисту прав дитини у Києві.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець, Олена Зеленська у Telegram

Деталі: Як повідомив Лубінець, він розповів першим леді, що станом на сьогодні на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини, адже РФ не надає інформації про депортованих дітей і не зацікавлена в тому, аби сім’ї возз’єднувалися.

Вони також оглянули центр, де дітям надають юридичну та психологічну допомогу. Лубінець розповів, як здійснюється опитування та фіксація воєнних злочинів російськими військовими проти українських дітей.

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"Зауважив, що завдання, яке ми поставили при створенні цього Центру, – забезпечити надання комплексу соціальних послуг, включаючи повне медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення, тимчасове житло, соціально-психологічну реабілітацію дитини та членів її сім’ї", - додав він.

У свою чергу, Олена Зеленська розповіла про те, як працює міжнародна система опитування "Барнахус", створена спеціально для дітей, які пережили злочин. Вона вже півтора місяця діє у Центрі захисту прав дитини, відкритому в Києві на виконання указу президента під керівництвом омбудсмена.

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Дослівно Зеленська: "Дитина проходить медобстеження і, якщо воно дозволяє, у затишній обстановці розмовляє із психологом – розповідаючи про пережите на війні. У цей час в окремій спеціальній кімнаті її розповідь слухає, надсилаючи психологу уточнюючі питання, ще й слідчий. Бо дитина стала жертвою воєнного злочину, і його завдання – дізнатися про це якнайобережніше, не травмуючи психіку додатково. Щоб потім передати дані до суду в Україні або до Міжнародного кримінального суду".

Теми: перша ледідітиПівденна Корея
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