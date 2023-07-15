Перші леді України й Кореї побували в Центрі захисту прав дитини: як опитують постраждалих

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді Південної Кореї Кім Кон Хі відвідали Центр захисту прав дитини у Києві.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець, Олена Зеленська у Telegram

Деталі: Як повідомив Лубінець, він розповів першим леді, що станом на сьогодні на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини, адже РФ не надає інформації про депортованих дітей і не зацікавлена в тому, аби сім’ї возз’єднувалися.

Вони також оглянули центр, де дітям надають юридичну та психологічну допомогу. Лубінець розповів, як здійснюється опитування та фіксація воєнних злочинів російськими військовими проти українських дітей.

"Зауважив, що завдання, яке ми поставили при створенні цього Центру, – забезпечити надання комплексу соціальних послуг, включаючи повне медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення, тимчасове житло, соціально-психологічну реабілітацію дитини та членів її сім’ї", - додав він.

У свою чергу, Олена Зеленська розповіла про те, як працює міжнародна система опитування "Барнахус", створена спеціально для дітей, які пережили злочин. Вона вже півтора місяця діє у Центрі захисту прав дитини, відкритому в Києві на виконання указу президента під керівництвом омбудсмена.

Дослівно Зеленська: "Дитина проходить медобстеження і, якщо воно дозволяє, у затишній обстановці розмовляє із психологом – розповідаючи про пережите на війні. У цей час в окремій спеціальній кімнаті її розповідь слухає, надсилаючи психологу уточнюючі питання, ще й слідчий. Бо дитина стала жертвою воєнного злочину, і його завдання – дізнатися про це якнайобережніше, не травмуючи психіку додатково. Щоб потім передати дані до суду в Україні або до Міжнародного кримінального суду".